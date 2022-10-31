Тиньков заявил о выходе из гражданства РФ: "Я патриот России больше, чем вы"

Банкир Олег Тиньков рассказал, что власти РФ удовлетворили его прошение о выходе из российского гражданства.

Мотивировал бизнесмен своё решение об отказе от российского гражданства тем, что он не одобряет происходящее на Украине.

"Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года. Жизнь одна и она бесценна", — написал предприниматель в своём микроблоге.

Тиньков считает, что его примеру должны последовать другие российские бизнесмены.

"Я патриот России больше, чем вы… так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я герой России, настоящий, а не эти…", — объяснил бывший владелец "Тинькофф банка".

Ранее Тиньков призвал сына-выпускнику отомстить "путинскому режиму" за потерю семейного капитала.