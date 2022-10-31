Маркелов об отсутствии указа о завершении мобилизации в РФ: "Запасной аэродром"

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Минобороны РФ о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации

Политический советник, политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов объяснил, стоит ли рассчитывать на заявление представителей Минобороны РФ при отсутствии указа президента о завершении частичной мобилизации.

Маркелов отметил, что сегодня пропаганда, объективная реальность, информационная реальность перепутаны.

"С точки зрения логики регламентной, с точки зрения юридической раз было объявление о частичной мобилизации указом, то, соответственно, следующий этап прекращения частичной мобилизации должен быть соответствующий либо указ, либо какая-то штука аналогичная указу, не знаю, решение какое-то, сообщение, то есть какой-то официоз. Этого не произошло", — сказал политолог.

Он призвал обратить внимание на то, что информация о прекращении мобилизации подтверждена на разных уровнях.

"Минобороны отчиталось, раз губернаторский корпус отчитался, раз Дума подтвердила, Совет Федерации — сигналы от руководства разных-разных уровней прошли федеральной власти, то, думаю, что это можно принять за основу того, что действительно частичная мобилизация как социальный инструмент закончился", — отметил эксперт.

Маркелов подчеркнул, что указ может быть безвременным.

"В указ можно будет упаковать какие-то следующие шаги. Возможно, задумка именно такая юристов, кто обслуживает главу государства нашего, дабы не делать следующий указ, а мало ли какая ситуация возникнет, соответственно, зачем делать следующее, если, в принципе, действительно все решения Минобороны даны", — выразил свою точку зрения политический консультант.

Он отметил, что в России может возникнуть иная военная и политическая целесообразность.

"Это некий запасной аэродром в хорошем смысле этого слова. Не в плохом, а в хорошем, чтобы не плодить указы, а тот первый указ по мобилизации называть неким стратегическим документом", — объяснил Маркелов.

Политолог объяснил, что многие документы действуют до полного окончания специальной военной операции.

"Многие документы, которые сегодня и Дума, и Совет Федерации напринимали, имеют такое состояние бессрочности. Допускаем с вами мысль, что и указ президента о мобилизации как об инструменте обеспечения спецоперации тоже может быть пока бессрочным", — объяснил Маркелов.

Ранее юрист Владимир Тригнин объяснил, требуется ли отдельный указ президента РФ для завершения частичной мобилизации в России.