Пользователи "Одноклассников" могут посмотреть в соцсети VK Клипы

Руководство социальной сети "Одноклассники" позволило пользователям смотреть через телефон вертикальные ролики из сервиса VK Клипы. По данным "ОК", это только первый этап взаимодействия компаний.

"В основном меню приложений "ОК" появилась отдельная вкладка "Клипы". В ней

открывается специальная лента, состоящая только из коротких видео. Пользователи могут реагировать на контент, делиться любимыми роликами с друзьями", — отметили в "Одноклассниках".

Также в корпорации сообщили, что из-за алгоритмов соцсети люди смотрят интересующие их видео. Система изучает публичное поведение пользователей и их отношение к какому-либо контенту. Ещё механизмы учитывают реакцию на ролики в самой ленте.

"В дальнейшем "ОК" и VK Клипы собираются развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию", — заключили представители соцсети.

Ранее "Одноклассники" представили способ быстро войти в аккаунт с помощью QR-кода.