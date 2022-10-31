Депутата Госдумы Анатолия Карпова госпитализировали с травмой

Экс-чемпион мира по шахматам, а ныне депутат Госдумы Анатолий Карпов получил травму в результате падения на улице. Гроссмейстера госпитализировали.

Стало известно, что накануне гроссмейстера обнаружили без сознания на улице возле здания Госдумы. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в отделение нейрореанимации Института им. Склифосовского, где его ввели в состояние искусственной комы.

"У гроссмейстера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом левой бедренной кости", — сообщает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Дочь Анатолия Карпова Софья уточнила, что её отец попал в больницу в результате полученной бытовой травмы. Версию о возможном нападении на гроссмейстера она опровергла.

В Федерации шахмат России версию о нападении на Анатолия Карпова также поставили под сомнение.

При этом другие помощники депутата — Альберт Степанян и Дина Альтенталлер — на вопросы разных изданий ответили, что "Карпов находится в нормальном состоянии, травм не получал, никто на него не нападал". Пока неясно, что из этого является правдой.