Малютин: мобилизация в России закончилась из-за начала призыва на срочную службу

Призыв на срочную службу будет проходить в штатном режиме до января. На фоне проведения спецоперации на Украине он будет более объёмным. Об этом заявил представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru.

Сейчас военкоматы будут заниматься исключительно призывом, поэтому частичная мобилизация в России завершилась, подчеркнул он.

Также Малютин отметил, что в военкомат следует являться с необходимыми документами, которые подтверждают право на освобождение от призыва, на получение отсрочки, либо на снятие с воинского учёта.

"С пустыми руками туда не ходить — вот это самое главное", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.