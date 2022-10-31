Призыв на срочную службу будет проходить в штатном режиме до января. На фоне проведения спецоперации на Украине он будет более объёмным. Об этом заявил представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru.
Сейчас военкоматы будут заниматься исключительно призывом, поэтому частичная мобилизация в России завершилась, подчеркнул он.
Также Малютин отметил, что в военкомат следует являться с необходимыми документами, которые подтверждают право на освобождение от призыва, на получение отсрочки, либо на снятие с воинского учёта.
"С пустыми руками туда не ходить — вот это самое главное", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.
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