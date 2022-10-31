В Белгороде в куче мусора обнаружили выброшенные цинковые гробы

В Белгороде полиция разыскивает тех, кто выбросил на помойку цинковые гробы.

Есть предположение, что гробы на помойку вынесли сотрудники ритуальных услуг после того, как родственники погибших приобрели другие гробы для похорон.

Ситуация прокомментировал мэр города Антон Иванов.

"Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но, в первую очередь, эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами", — написал глава Белгорода в своём микроблоге.

Тревогу подняли жители города, которые обнаружили в куче мусора цинковые гробы, в которых привозят тела погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в городе Борзя Забайкальского края подростки осквернили могилы военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.