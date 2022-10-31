Поплавская рассказала историю из прошлого Собчак: По морозу, в джинсах и майке

Актриса Яна Поплавская поведала, как Ксения Собчак отреагировала на просьбу помочь больной девочке.

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" поделилась историей, которая показывает Ксению Собчак с хорошей стороны.

Поплавская вспомнила, как больные дети просили встречи со своими кумирами. Представители Димы Билана и других звёзд не смогли посетить ребят в больнице. На просьбу, по словам актрисы, откликнулась только Ксения Собчак. Увидеть звезду мечтала тяжелобольная девочка по имени Авиталь. Актриса назвала это "человеческой историей".

"Зима, 20-градусный мороз. И почему-то машину Собчак отказались пускать на территорию. То ли забыли выписать пропуск, то ли была ошибка в номере… К моему удивлению, Ксения не стала скандалить, даже не "прошипела" матерного слова в адрес охраны, она вышла из машины и пошла по январскому морозу, сквозь снег, в джинсах и майке с полными пакетами подарков", — рассказала Поплавская.

Актриса обратила внимание на то, что всё это делалось при отсутствии телекамер и журналистов.

"Все было не на публику, а только для детей и их мам. А после этой встречи Собчак взяла Авиталь под свою опеку. Кстати, девочке сделали пересадку почки и она выжила, сейчас она живет в Петербурге", — поделилась трогательной историей Яна.

Ксении Собчак поблагодарила актрису за добрые слова.

"Когда мы прочитали, что Яна Поплавская расскажет свою историю про Собчак, были уверены что опять будет ад в духе Марии Захаровой. А тут вот как. Спасибо", — гласит пост в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ранее Мария Захарова ответила Ренате Литвиновой по поводу травимой Ксении Собчак.