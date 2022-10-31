Священник РПЦ предложил запретить Хэллоуин: "Живи в лесу, молись колесу"

Священник РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) предложил запретить праздновать Хэллоуин в российских школах. Соответствующий запрос он адресовал Министерству просвещения России.

Как подчеркнул священнослужитель, Россия — свободная страна, но нет необходимости выносить подобного рода мероприятия в общественную плоскость.

"Россия — свободная страна: живи в лесу, молись колесу, празднуй всё, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно", — цитирует иеромонаха Макария РИА Новости.