Священник РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) предложил запретить праздновать Хэллоуин в российских школах. Соответствующий запрос он адресовал Министерству просвещения России.
Как подчеркнул священнослужитель, Россия — свободная страна, но нет необходимости выносить подобного рода мероприятия в общественную плоскость.
"Россия — свободная страна: живи в лесу, молись колесу, празднуй всё, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно", — цитирует иеромонаха Макария РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.