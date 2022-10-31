ФНП: мобилизованные сэкономили 200 млн рублей на доверенностях и завещаниях

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, оформили более 140 тысяч документов по льготе, сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Согласно информации, благодаря льготам мобилизованные россияне сэкономили порядка 205 миллионов рублей.

"89 процентов всего объёма льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, восемь процентов пришлось на волеизъявления. Ещё три процента составили завещания", — сообщили RT в ФНП.

Так, льготные условия предусматривают проведение процедуры без оплаты услуг правового и технического характера.