В Комсомольске-на-Амуре объявили карантин из-за птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа на фирме "Птицефабрика "Комсомольская" в Комсомольске-на-Амуре объявили карантин.

Согласно информации, на предприятии находится около 500 кур, которые необходимо будет уничтожить из-за вспышки заболевания. Кроме того, заболеть могли и птицы, которых разводят в ближайших сельских хозяйствах.

"На птицефабрике введён карантин, в угрожаемую зону попали личные подсобные хозяйства в 6 км от предприятия", — пояснили власти региона ТАСС.