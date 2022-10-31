Из-за вспышки птичьего гриппа на фирме "Птицефабрика "Комсомольская" в Комсомольске-на-Амуре объявили карантин.
Согласно информации, на предприятии находится около 500 кур, которые необходимо будет уничтожить из-за вспышки заболевания. Кроме того, заболеть могли и птицы, которых разводят в ближайших сельских хозяйствах.
"На птицефабрике введён карантин, в угрожаемую зону попали личные подсобные хозяйства в 6 км от предприятия", — пояснили власти региона ТАСС.
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