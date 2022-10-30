Депутат Бутина назвала миссию Бузовой в Донбасс достойной уважения

Депутат Госдумы Мария Бутина оценила поступок певицы Ольги Бузовой, которая уехала в Донбасс с гуманитарной целью.

Бутина считает, что в плане помощи Донбассу не может быть правильной и неправильной помощи — каждый помогает как может, и поступок каждого в этом отношении достоин уважения.

"Я думаю, здесь нет нужных мероприятий. И чем могли бы еще помогать — тоже, наверное, неправильно говорить: каждый помогает в меру своих возможностей и тем способом, как ему говорит сердце. Поэтому если Ольга решила такую инициативу проявить, это достойно уважения", — отметила Бутина.

29 октября стало известно, что Бузова уехала в Донбасс. Сначала об этом сообщили СМИ, а потом артистка и сама подтвердила эту информацию, рассказав, что занималась организацией доставки нескольких фур с гуманитарными грузами в ДНР и ЛНР.