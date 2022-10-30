Синоптик Варакин: на следующей неделе в Москве ожидаются снег и гололедица

С понедельника в Москве ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег и возможна гололедица, сообщил замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

Кроме того, по словам синоптика, возможно пройдёт снежная крупа, а атмосферное давление существенно понизится. Правда, несмотря на похолодание и осадки, говорить о полноценном снежном покрове не приходится.

"Те осадки, которые будут выпадать, — они будут таять, но на дорогах возможна гололедица. Соответственно, температура придёт в норму, в субботу у нас температура была более чем на шесть градусов выше нормы", — пояснил Варакин в беседе с RT.

Как подчеркнул синоптик, средняя температура для ноября в Москве остановится на отметке в +1-1,5 градуса. Постепенно до 10 ноября столбик термометров упадёт до 0°С.