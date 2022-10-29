Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина

В эфире шоу "Доброе утро, Британия" глава гонок "Формула-1" Берни Экклстоун сделал громкое заявление относительно президента России Владимира Путина.

"Я бы принял пулю за Владимира Путина, он первоклассный человек. Путин делает во имя своей страны то, что считает лучшим для неё", — сказал он.

Помимо того, что Экклстоун встал на защиту российского лидера, он жёстко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, назвав его клоуном и комедиантом.

Отмечается, что сотрудники канала не на шутку переполошились, им позже пришлось опубликовать оправдательное письмо, в котором они указали, что мнение главы гонок не соответствует политике канала.

К слову, фотографии Путина, которыми была оформлена студия, срочным образом пришлось применить к изображению фильтр размытия.

Ранее в CNN заявили, что Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США.