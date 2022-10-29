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Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина

Общество

В эфире шоу "Доброе утро, Британия" глава гонок "Формула-1" Берни Экклстоун сделал громкое заявление относительно президента России Владимира Путина.

Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина

"Я бы принял пулю за Владимира Путина, он первоклассный человек. Путин делает во имя своей страны то, что считает лучшим для неё", — сказал он.

Помимо того, что Экклстоун встал на защиту российского лидера, он жёстко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, назвав его клоуном и комедиантом.

Отмечается, что сотрудники канала не на шутку переполошились, им позже пришлось опубликовать оправдательное письмо, в котором они указали, что мнение главы гонок не соответствует политике канала.

К слову, фотографии Путина, которыми была оформлена студия, срочным образом пришлось применить к изображению фильтр размытия.

Ранее в CNN заявили, что Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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