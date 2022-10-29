Ольгу Бузову увидели в Донецке разгружающей гуманитарную помощь

Поклонники Ольги Бузовой, на сутки "потерявшие" своего кумира, могут вздохнуть с облегчением: звезда нашлась в Донецке. Она разгружала гуманитарную помощь.

В местных пабликах появилась видеозапись, на которой Ольга Бузова в бейсболке и очках помогает разгружать из грузовика гуманитарную помощь около административного здания в Донецке. Не отвлекаясь от рабочего процесса, звезда прокомментировала свой поступок:

"На сегодняшний момент нет дела. Потому что, пока кто-то говорит, я делаю. Мы можем всё, что угодно, говорить, и пока кто-то говорит, мы делаем".

Несомненно, визит Ольги Бузовой в Донецк много значит. Ни один из "испугавшихся патриотов", для сравнения, в Донбасс не приезжал. В Сети отдали должное храбрости "поющей ведущей", не забыв заодно и покритиковать.

"Оля Бузова, безусловно, очень большая молодец. Но (можете закидать меня тапками) не могу себя заставить не задать один вопрос: где вы все эти восемь лет были? Извините", — прокомментировала этот визит журналистка Юлия Витязева.