Поклонники Ольги Бузовой, на сутки "потерявшие" своего кумира, могут вздохнуть с облегчением: звезда нашлась в Донецке. Она разгружала гуманитарную помощь.
В местных пабликах появилась видеозапись, на которой Ольга Бузова в бейсболке и очках помогает разгружать из грузовика гуманитарную помощь около административного здания в Донецке. Не отвлекаясь от рабочего процесса, звезда прокомментировала свой поступок:
"На сегодняшний момент нет дела. Потому что, пока кто-то говорит, я делаю. Мы можем всё, что угодно, говорить, и пока кто-то говорит, мы делаем".
Несомненно, визит Ольги Бузовой в Донецк много значит. Ни один из "испугавшихся патриотов", для сравнения, в Донбасс не приезжал. В Сети отдали должное храбрости "поющей ведущей", не забыв заодно и покритиковать.
"Оля Бузова, безусловно, очень большая молодец. Но (можете закидать меня тапками) не могу себя заставить не задать один вопрос: где вы все эти восемь лет были? Извините", — прокомментировала этот визит журналистка Юлия Витязева.
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