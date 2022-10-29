Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина
Командир Фомич сообщил, что ВСУ готовятся к прорыву обороны Сватово — Кременной
Ольгу Бузову увидели в Донецке разгружающей гуманитарную помощь
Безсонов: ВС РФ наступают под Угледаром, ВСУ бросают в бой остатки авиации
На Украину вернулись пленные с "Азовстали" и с острова Змеиный
Пугачёву и Макаревича лишат звания народного артиста
Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Ходаковский о боях за Павловку с применением авиации: "Сопротивление отчаянное"

Собчак призналась, что она в большой беде: Как вам нравится рвать меня на части

Общество

Ксения Собчак упрекнула тех, кто радуется неприятностям, которые приключились с ней и с её соратниками.

Собчак призналась, что она в большой беде: Как вам нравится рвать меня на части

Он призналась, что страдает из-за разлуки с близкими людьми.

"Все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей", — написала Ксения в своём микроблоге.

Собчак отчитала журналиста Александра Плющева* за выпуск под названием "Сжечь Собчак", в котором он распространяет ложь и фейки.

"Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?" — вопрошает журналистка.

Собчак считает, что её ненавидят за то, что она не принадлежит ни к одной "тусовке".

"Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", — написала слова, полные горечи, Ксения Анатольевна.

Ранее Станислав Садальский высказал предположение о том, что уголовное дело против Ксении Собчак стало результатом женской мести Тины Канделаки.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Силовые структуры
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
Силовые структуры
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
Последние материалы
Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина
Командир Фомич сообщил, что ВСУ готовятся к прорыву обороны Сватово — Кременной
Ольгу Бузову увидели в Донецке разгружающей гуманитарную помощь
Собчак призналась, что она в большой беде: Как вам нравится рвать меня на части
Безсонов: ВС РФ наступают под Угледаром, ВСУ бросают в бой остатки авиации
"Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0
На Украину вернулись пленные с "Азовстали" и с острова Змеиный
Пугачёву и Макаревича лишат звания народного артиста
Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников