Собчак призналась, что она в большой беде: Как вам нравится рвать меня на части

Ксения Собчак упрекнула тех, кто радуется неприятностям, которые приключились с ней и с её соратниками.

Он призналась, что страдает из-за разлуки с близкими людьми.

"Все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей", — написала Ксения в своём микроблоге.

Собчак отчитала журналиста Александра Плющева* за выпуск под названием "Сжечь Собчак", в котором он распространяет ложь и фейки.

"Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?" — вопрошает журналистка.

Собчак считает, что её ненавидят за то, что она не принадлежит ни к одной "тусовке".

"Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", — написала слова, полные горечи, Ксения Анатольевна.

Ранее Станислав Садальский высказал предположение о том, что уголовное дело против Ксении Собчак стало результатом женской мести Тины Канделаки.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.