Аналитики составили список необычных вакансий: наблюдать за ростом деревьев

Аналитики составили топ-необычных вакансий для россиян. Так, соискателям предлагают исследовать реки и наблюдать как растут ягоды и деревья.

Кроме того, россияне могут получить и "космическую" работу, к примеру, новому сотруднику будет необходимо просматривать снимки со спутников и искать загрязнения в водоёмах.

"Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет", — цитирует аналитиков RT.

Как подчёркивает издание, на некоторых позициях от россиян ждут небольшой опыт, а на других и вовсе готовы обучить нового сотрудника сами.