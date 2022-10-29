Аналитики составили топ-необычных вакансий для россиян. Так, соискателям предлагают исследовать реки и наблюдать как растут ягоды и деревья.
Кроме того, россияне могут получить и "космическую" работу, к примеру, новому сотруднику будет необходимо просматривать снимки со спутников и искать загрязнения в водоёмах.
"Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет", — цитирует аналитиков RT.
Как подчёркивает издание, на некоторых позициях от россиян ждут небольшой опыт, а на других и вовсе готовы обучить нового сотрудника сами.
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