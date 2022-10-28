Психиатр Василий Шуров и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Pravda.Ru прокомментировали информацию Центра развития перспективных технологий, согласно которой расходы россиян на антидепрессанты с января по сентябрь 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
"Среди граждан растёт уровень тревожности и паники, чаще возникает депрессия. На фоне негативной информационной повестки люди, которые были в стойкой ремиссии и принимали препараты, из-за травмирующих новостей столкнулись с обострением. Не доходившие до доктора россияне почувствовали ухудшение состояния, обратились к специалисту", — объяснил Шуров.
Также он подчеркнул, что часть людей закупала антидепрессанты на случай появления дефицита. Как отметил эксперт, у этих препаратов большой срок годности.
"Дефицита нет. Глобально проблем с доступностью тоже нет. Есть временные перебои с отдельными препаратами. Ситуация с ценами на антидепрессанты стабилизировалась", — сказал Беспалов.
Ранее в ЦРПТ сообщили, что с января по сентябрь этого года граждане РФ потратили на такие таблетки пять миллиардов рублей.
"За девять месяцев россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметили в центре, передаёт ТАСС.
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