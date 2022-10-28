Президент России Владимир Путин использует опыт пандемии коронавирусной инфекции в ситуации с частичной мобилизацией. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.
По его мнению, российский лидер не будет давать указ о полном завершении мобилизационного процесса, а передаст эти полномочия главам регионов.
Мартынов подчеркнул, что аналогичным способом отменялись ограничения во время коронавируса в отдельных субъектах Российской Федерации.
"Плюс ещё идёт взаимодействие с соответствующими военными структурами. В применении этого механизма, отработанного в пандемию, нет необходимости дальше вмешиваться президенту", — подытожил политолог в беседе с URA.RU.
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