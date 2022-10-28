Мартынов: Путин передаст полномочия по завершению частичной мобилизации регионам

Президент России Владимир Путин использует опыт пандемии коронавирусной инфекции в ситуации с частичной мобилизацией. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, российский лидер не будет давать указ о полном завершении мобилизационного процесса, а передаст эти полномочия главам регионов.

Мартынов подчеркнул, что аналогичным способом отменялись ограничения во время коронавируса в отдельных субъектах Российской Федерации.

"Плюс ещё идёт взаимодействие с соответствующими военными структурами. В применении этого механизма, отработанного в пандемию, нет необходимости дальше вмешиваться президенту", — подытожил политолог в беседе с URA.RU.