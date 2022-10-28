Захар Прилепин высказался о реакции Южной Кореи на слова Владимира Путина о возможном возобновлении сотрудничества с Северной Кореей.
Писатель считает, что высказывание президента РФ дошло до адресата.
"Путина услышали. По крайней мере в Южной Корее", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" процитировал ответ Владимира Путина на вопрос южнокорейского журналиста.
"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", — сказал российский лидер.
Президент республики Юн Сок Ель не замедлил сделать публичное заявление на данную тему, отметив, что его страна никогда не поставляла и не собирается поставлять оружие ВСУ. Глава Южной Кореи подчеркнул, что они оказывали Украине только гуманитарную помощь.
"Испугались", — прокомментировал слова южнокорейского президента Прилепин.
Ранее Захар Прилепин рассказал о мобилизации депутатов Хабаровского края.
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