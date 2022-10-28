Прилепин о реакции Южной Кореи на речь Путина: "Испугались"

Захар Прилепин высказался о реакции Южной Кореи на слова Владимира Путина о возможном возобновлении сотрудничества с Северной Кореей.

Писатель считает, что высказывание президента РФ дошло до адресата.

"Путина услышали. По крайней мере в Южной Корее", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" процитировал ответ Владимира Путина на вопрос южнокорейского журналиста.

"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание", — сказал российский лидер.

Президент республики Юн Сок Ель не замедлил сделать публичное заявление на данную тему, отметив, что его страна никогда не поставляла и не собирается поставлять оружие ВСУ. Глава Южной Кореи подчеркнул, что они оказывали Украине только гуманитарную помощь.

"Испугались", — прокомментировал слова южнокорейского президента Прилепин.

Ранее Захар Прилепин рассказал о мобилизации депутатов Хабаровского края.