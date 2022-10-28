Актёра Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Актёра Артура Смольянинова по решению суда оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Гагаринский суд Москвы обязал артиста заплатить 30 тысяч рублей по назначенному штрафу, пишет ТАСС.

Поводом для судебного иска против Смольянинова стали его слова относительно спецоперации на Украине. В ходе одного из интервью актёр сказал, что действия российской армии на Украине похожи на "захват" и "геноцид".

Ранее другая российская актриса, Татьяна Рудина, также была вынуждена уплатить штраф за дискредитацию ВС РФ в размере 50 тысяч рублей, назначенный ей Тверским судом Москвы.