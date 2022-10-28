Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась по поводу тех, кто из страха перед частичной мобилизацией уехал из России.
Политик считает, что если сбежавшие россияне позволяют себе говорить про свою родину гадости, находясь при этом за границей, к ним как нельзя лучше подходит изречение Уинстона Черчилля про корабль и бегущих с него крыс.
"Те, кто останется за рубежом, если они так поливают своё Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля", чтобы крысы разбежались", — сказала Матвиенко журналистам.
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