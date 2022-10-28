Вместо ремонта знаменитый мост в Башкирии могут навсегда закрыть

Власти Татарстана ещё два года назад обещали отремонтировать мост в Республике, который соединяет город Октябрьский с Уруссу — одним из посёлков городского типа, однако сейчас судьба сооружения оказалась под угрозой.

Как пишет mkset.ru, до местных жителей дошла информация, что мост вместо обещанного ремонта могут навсегда закрыть. Пользователи в соцсетях напомнили, что два года назад глава Татарстана приезжал на мост, пообещав, что его ремонт будет закончен в том же году, однако его даже не начали делать, и теперь грозятся закрыть его насовсем.

Мост между Октябрьским и Уруссу находится в аварийном состоянии, по нему теперь не ходят автобусы, из-за чего местным жителям приходится ездить в объезд, используя для этого дорогое такси и тратя на дорогу в несколько раз больше времени.