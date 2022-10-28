Шукшина об извращённом патриотизме: "Имитация бурной деятельности"

Мария Шукшина поиронизировала по поводу искажённого понятия патриотизма в "стране победившей бюрократии".

Актриса описала патриотизм таким, каким он не должен быть.

"Патриотизм -это аккуратно сложенные папочки с отчетами, ну, или компьютерные файлы с четким расписанием мероприятий, фотоотчетов, вебинаров, семинаров, дурацких конкурсов, олимпиады", — написала заслуженная артистка РФ в своём микроблоге.

Она назвала нелепыми каналы и страницы в соцсетях "записных патриотов" (депутатов, чиновников, пропагандистов).

"Имитация бурной деятельности и воровство времени — вот, что такое патриотизм в стране победившей бюрократии. А вы не знали?" — выразила свою точку зрения Шукшина.

Ранее Мария Шукшина отчитала телеведущего Антона Красовского за слова об украинских детях.