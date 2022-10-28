Мария Шукшина поиронизировала по поводу искажённого понятия патриотизма в "стране победившей бюрократии".
Актриса описала патриотизм таким, каким он не должен быть.
"Патриотизм -это аккуратно сложенные папочки с отчетами, ну, или компьютерные файлы с четким расписанием мероприятий, фотоотчетов, вебинаров, семинаров, дурацких конкурсов, олимпиады", — написала заслуженная артистка РФ в своём микроблоге.
Она назвала нелепыми каналы и страницы в соцсетях "записных патриотов" (депутатов, чиновников, пропагандистов).
"Имитация бурной деятельности и воровство времени — вот, что такое патриотизм в стране победившей бюрократии. А вы не знали?" — выразила свою точку зрения Шукшина.
Ранее Мария Шукшина отчитала телеведущего Антона Красовского за слова об украинских детях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.