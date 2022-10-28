Прощание с бойцом "ЧВК Вагнера" началось в Минеральных Водах

В Минеральных Водах проходят похороны российского добровольца Александра Мартинкяна, героически погибшего при исполнении служебного долга в Донбассе.

Похороны российского добровольца Александра Мартинкяна в Минводах

Родные и близкие Александра Мартинкяна собрались на городском кладбище в, где с 10 утра началась церемония прощания с погибшим героем. Гроб пронесут на руках по улицам города, после чего состоится панихида и погребение.

Известно, что мужчина скончался в результате серьезного ранения, полученного в ходе ожесточенных боев. Мартинкян отправился в Донбасс в составе подразделения ЧВК "Вагнер". Ранее он прошел несколько горячих точек, включая Сирию. На счету бойца около 10 орденов и медалей.

Александр Мартинкян был награжден звездой Героя Луганской Народной Республики, а также орденом Мужества посмертно.