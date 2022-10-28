Санкт-Петербург занял топ-один в рейтинге популярных городов для поездки на Новый год. Северная столица стала лидером по бронируемому жилью на время праздников.
Так, следующими в топе оказались:
Москва,
Казань,
Минск,
Сочи.
"В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница", — цитирует представителей сервиса Суточно.ру. РИА Новости.
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Лидер Незалежной стал бременем для Вашингтона, считают французские аналитики.