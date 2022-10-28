Петербург стал самым популярным городом для поездок на Новый год

Санкт-Петербург занял топ-один в рейтинге популярных городов для поездки на Новый год. Северная столица стала лидером по бронируемому жилью на время праздников.

Так, следующими в топе оказались:

Москва,

Казань,

Минск,

Сочи.

"В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница", — цитирует представителей сервиса Суточно.ру. РИА Новости.