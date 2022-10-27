В офисе президента Украины отреагировали на речь Путина: "Буря наступает"

Советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка возмутило выступление Владимира Путина. Своё негодование он высказал в социальных сетях.

Михаил Подоляк заявил, что любая речь Путина укладывается в фразу "по Фрейду".

"Человек, вторгшийся в чужую страну и аннексировал территории — обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет бурю. Буря наступает", — написал представитель Украины в своём микроблоге на английском языке.

Ранее Путин обвинил Запад в расколе народов России и Украины.