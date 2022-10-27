Писатель Захар Прилепин рассказал, как депутатам Хабаровского края края стали приходить повестки на СВО после того, как они выбрали неугодного губернатору главу городского совета.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин назвал историю, произошедшую в Хабаровском крае, удивительной.
"Губернатор Хабаровского края Дегтярёв, судя по всему, обиделся на то, что депутаты не выбрали того главу городского совета, что он хотел. В итоге, как пишут, всем поперечинам депутатам пришли повестки. В том числе тем, кто призыву вообще не подлежит", — написал литератор в своём микроблоге.
Прилепин не одобрил такой несправедливый отбор для отправки на спецоперацию на Украину.
"Получилось несколько, что ли, некрасиво. Советуем губернатору поскорее прислать повестки и всем лояльным депутатам", — порекомендовал писатель главе региона.
Ранее Ивановский губернатор Станислав Воскресенский призвал наказывать тех, кто насильно вручает повестки.
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