Заявление сенатора Климова о том, что уехавшие из РФ россияне могут попасть под закон об иноагентах, — частное мнение. И он может его высказывать законно, объяснил Pravda.Ru адвокат Дмитрий Аграновский.
"Однако для того чтобы человек попал в реестр иноагентов, нужны определённые критерии. И просто выезда за границу даже при таких обстоятельствах для этого на сегодняшний день недостаточно", — добавил юрист.
Он считает, что всем гражданам по этому поводу беспокоиться не стоит, а к каждому случаю нужно подходить индивидуально.
"Когда такое официальное лицо что-то произносит, конечно, это не совсем частное мнение. Но опять же с точки зрения закона им сейчас ничего не угрожает, и если гражданин просто уехал и даже продекларировал, что он уехал от частичной мобилизации, то он ещё не попадает в список иноагентов", — заключил эксперт.
Ранее сегодня председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, о необходимости проверять причастность призывников к иноагентам. Позже политик добавил, что его слова "передёрнули".
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