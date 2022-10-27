Доходы семей почти половины мобилизованных Хакасии ниже прожиточного уровня

Согласно данным Минтруда Республики Хакасия, доходы 46% семей жителей региона, подпавших под частичную мобилизацию, оказались ниже прожиточного уровня.

Как уточняет newkhakasiya.online, многие мобилизованные, оказавшиеся близко к черте бедности, вынуждены на свои скромные доходы кормить и одевать детей: почти у четверти призывников (у 26%) есть один ребёнок, почти у такого же количества — у 24% — двое детей, по три и по четыре ребёнка есть у 6% и 9% мобилизованных жителей Хакасии соответственно.

На финансовые проблемы жалуется каждая двенадцатая семья мобилизованных Хакасии, сообщили власти региона.

"Каждая двенадцатая семья просит решить проблемы, находящиеся в полномочиях министерства здравоохранения. У каждой седьмой семьи — вопросы к системе образования. Семьи в тяжелой жизненной ситуации получают гуманитарную помощь в виде новой одежды и обуви, памперсы и детское питание, канцелярские наборы. Шесть семей получили уголь, семь семей — дрова", — рассказал ИО министра труда и соцзащиты Андрей Петров.