Согласно данным Минтруда Республики Хакасия, доходы 46% семей жителей региона, подпавших под частичную мобилизацию, оказались ниже прожиточного уровня.
Как уточняет newkhakasiya.online, многие мобилизованные, оказавшиеся близко к черте бедности, вынуждены на свои скромные доходы кормить и одевать детей: почти у четверти призывников (у 26%) есть один ребёнок, почти у такого же количества — у 24% — двое детей, по три и по четыре ребёнка есть у 6% и 9% мобилизованных жителей Хакасии соответственно.
На финансовые проблемы жалуется каждая двенадцатая семья мобилизованных Хакасии, сообщили власти региона.
"Каждая двенадцатая семья просит решить проблемы, находящиеся в полномочиях министерства здравоохранения. У каждой седьмой семьи — вопросы к системе образования. Семьи в тяжелой жизненной ситуации получают гуманитарную помощь в виде новой одежды и обуви, памперсы и детское питание, канцелярские наборы. Шесть семей получили уголь, семь семей — дрова", — рассказал ИО министра труда и соцзащиты Андрей Петров.
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