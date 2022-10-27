Сенатор Климов: необходимо проверять, является ли призывник иноагентом

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, о необходимости проверять причастность призывников к иноагентам.

Призывным комиссиям нужно проверять призывников в рамках частичной мобилизации в реестре иноагентов Минюста, сказал Климов в беседе с РИА Новости. По его мнению, если призывник находится в этом списке, то нужно индивидуально принимать решение по его принятию в ряды ВС РФ.