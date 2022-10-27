Минцифры РФ выявило высокую степень недоверия к СМИ со стороны молодёжи

Российская молодёжь проявляет недоверие ко всем средствам массовой информации, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.

"Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем… ко всем медиа… ", — сказала Ларина на на медиафоруме "Енисей.РФ".

По её мнению, в этом есть позитивная сторона, поскольку данный факт свидетельствует о высокой степени критического мышления у молодёжи, которая не бездумно верит СМИ, а пропускает информацию через фильтр.