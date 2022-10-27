Российская молодёжь проявляет недоверие ко всем средствам массовой информации, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.
"Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем… ко всем медиа… ", — сказала Ларина на на медиафоруме "Енисей.РФ".
По её мнению, в этом есть позитивная сторона, поскольку данный факт свидетельствует о высокой степени критического мышления у молодёжи, которая не бездумно верит СМИ, а пропускает информацию через фильтр.
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