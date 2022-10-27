Украинцы в социальных сетях активно обсуждают версию, согласно которой Ксения Собчак отправилась в Европу с секретным заданием Кремля.
Главным доводом в пользу такой догадки выступает предположение о том, что "просто так Собчак никто бы не выпустил из страны". То, что журналистке удалось сбежать о преследования силовиков, в Незалежной склонны рассматривать как тонкий ход российских спецслужб.
Такие конспирологические теории привёл писатель Захар Прилепин в своём микроблоге
По его словам, украинцы всерьёз опасаются, что Собчак попытается возглавить на Украине совет антипутинской оппозиции с целью "всё развалить и превратить в цирк".
"Судя по первой реакции, принято решение жизни Собчак не давать. Не спасает даже гражданство Израиля. Возможно, потом методичку скорректируют", — поделился своим мнением Прилепин.
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что на Западе будут пытаться завербовать Собчак для того, чтобы найти уязвимое место Владимира Путина.
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