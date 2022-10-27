На Украине считают, что Собчак поехала в Европу как тайный агент Кремля

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают версию, согласно которой Ксения Собчак отправилась в Европу с секретным заданием Кремля.

Главным доводом в пользу такой догадки выступает предположение о том, что "просто так Собчак никто бы не выпустил из страны". То, что журналистке удалось сбежать о преследования силовиков, в Незалежной склонны рассматривать как тонкий ход российских спецслужб.

Такие конспирологические теории привёл писатель Захар Прилепин в своём микроблоге

По его словам, украинцы всерьёз опасаются, что Собчак попытается возглавить на Украине совет антипутинской оппозиции с целью "всё развалить и превратить в цирк".

"Судя по первой реакции, принято решение жизни Собчак не давать. Не спасает даже гражданство Израиля. Возможно, потом методичку скорректируют", — поделился своим мнением Прилепин.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что на Западе будут пытаться завербовать Собчак для того, чтобы найти уязвимое место Владимира Путина.