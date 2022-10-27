Александр Толмачёв: Все социальные обязательства государства будут выполнены

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Толмачёв рассказал о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

"Будет увеличен маткапитал, вырастут выплаты при рождении ребёнка, будут индексироваться пенсии и зарплаты бюджетников, незащищённым группам населения будет оказываться помощь. Будут строиться новые школы и ремонтироваться те, которые нуждаются в восстановлении и обновлении. Бюджетом предусмотрены средства на модернизацию сферы здравоохранения, благоустройство общественных территорий и дворов", — сообщил Александр Толмачёв.

Парламентарий отметил, что Народная программа "Единой России" продолжится, её финансирование в новом бюджете обеспечено: в 2023 году на реализацию ключевых положений будет выделено 2,3 трлн рублей, в 2024 и 2025 годах — по 3 трлн рублей ежегодно. Кроме того, в программу включена и работа в новых регионах. Бюджет предусматривает выделение средства на строительство и восстановление инфраструктуры, внедрение российских социальных стандартов на территориях, вошедших в состав РФ в результате референдумов.

Как депутат, входящий в состав Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Александр Толмачёв подчеркнул, что проектом нового бюджета предусмотрено значительное увеличение расходов на федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях": в 2023 году — с 4 млрд рублей, предусмотренных предыдущим бюджетом, до 37,4 млрд рублей; в 2024 году — с 6 млрд рублей до 37,6 млрд рублей; а в 2025 году — с 6 000,0 млн. рублей, заложенных в бюджетный прогноз, до 12,3 млрд рублей.

Александр Толмачёв: "Эта статья бюджета касается миллионов людей, их ежедневного комфорта и безопасности. Пассажиропоток общественного транспорта постоянно растëт, особенно в агломерациях наподобие Москвы и Подмосковья. Государством принято решение увеличить расходы на эту социально значимую сферу. Какими бы сложными ни были условия, какие бы вызовы ни появлялись каждый день, главное остаётся неизменным: выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, забота о людях, — и новый бюджет этому требованию отвечает".