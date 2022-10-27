Садальский об уголовном деле против Собчак: Женская месть Тины Канделаки

Станислав Садальский считает, что уголовное дело против Ксении Собчак стало результатом женской мести Тины Канделаки.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заступился за сбежавшую от преследования силовиков за границу Собчак.

"На что способна обиженная Тина Канделаки, мне хорошо известно. Сценарии женской мести Тины бывают разными, от невинных шуток, публичных поцелуев, "неожиданный" показ под камеры журналистов нового импланта, до испорченных репутаций ненавистных тебе людей с помощью третьего мужа Васи Бровко", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский уверен, что правда за журналисткой.

"Ксюша, держись, за тобой правда, а окружение всегда было гнилое, вспомни Красовского, теперь Кирилл Суханов", — выразил своё мнение актёр.

Ранее Станислав Садальский заступился за уехавшего за рубеж актёра Артура Смольянинова.