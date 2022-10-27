Певец Виталий Грачёв, известный под псевдонимом Витас, стал фигурантом уголовного дела.
На исполнителя завели уголовное дело из-за инцидента, который произошёл в Москве. По предварительной версии, Витас якобы распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику Минтруда Султану Джандигову.
Чем был вызван конфликт артиста и посетителя столичного заведения, не сообщается. По информации РИА Новости, в данный момент Витас находится под подпиской о невыезде.
Дело рассматривается по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск поставил одну из песен Витаса в новую модель автомобиля Tesla, несмотря на протесты продюсера певца Сергея Пудовкина.
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