Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области проинформирован, что в мобилизационном лагере танковой дивизии под Чебаркулем оформили свои отношения 21 пара.
Отмечается, что мобилизованные мужчины спешат узаконить свои отношения со вторыми половинками накануне отправки в зону проведения спецоперации.
"В ЗАГСах Челябинской области относятся с пониманием к данному желанию и регистрируют браки мобилизованных в день обращения", — пишет kursdela.biz.
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