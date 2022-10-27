В Челябинской области зарегистрирован 21 брак в мобилизационном лагере

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области проинформирован, что в мобилизационном лагере танковой дивизии под Чебаркулем оформили свои отношения 21 пара.

Отмечается, что мобилизованные мужчины спешат узаконить свои отношения со вторыми половинками накануне отправки в зону проведения спецоперации.

"В ЗАГСах Челябинской области относятся с пониманием к данному желанию и регистрируют браки мобилизованных в день обращения", — пишет kursdela.biz.