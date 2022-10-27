В посольстве Израиля не стали комментировать гражданство Собчак

В посольстве Израиля в Москве предпочли отказаться от комментариев по поводу израильского гражданства тележурналистки Ксении Собчак.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак пересекла границу Литвы, въехав туда из Белоруссии. 27 октября глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил, что блогер действительно сейчас пребывает на территории его страны, куда она выехала по израильскому паспорту. Однако за неимением конкретных разведданных на данный момент нельзя считать, что Собчак как-то угрожает Литве.

В израильском посольстве в Москве не стали ничего говорить по относительно ситуации с Собчак и её израильского гражданства.

"Не комментируем", — сказали представители дипмиссии в ответ на вопрос РИА Новости.

В апреле СМИ написали, что Собчак с сыном получили израильские паспорта в рамках закона страны о возвращении, так как сама телеведущая имеет израильские корни по линии матери, а её сын — по своему отцу Максиму Виторгану.