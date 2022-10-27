Ткачук: учёные, которые берутся за клонирование, могут навредить человечеству

Клонирование не должно затрагивать сферу воспроизводства потомства, это может негативно сказаться на жизни всего человечества, считает академик РАН, биохимик Всеволод Ткачук.

В интервью argumenti.ru он отметил, что в США уже давно разрешено клонировать животных. Такими услугами могут воспользоваться даже обычные граждане, желающие создать копию своих домашних любимцев, уточнил специалист.

При этом Ткачук подчеркнул: международная конвенция, к которой присоединилась РФ, запрещает клонировать людей, ведь детальные характеристики ДНК человека до сих пор неизвестны.

"Когда учёные берутся за клонирование, они должны помнить, что могут испортить, грубо говоря, всю породу", — указал биохимик.

Академик РАН добавил, что подобные медицинские вмешательства никогда не должны затрагивать механизмы, производящие половые клетки. По его словам, при негативном сценарии человечество может быть поражено "уродством или вообще стать другим", например, очень плодовитым или бесплодным.

Кроме того, в результате клонирования не исключены изменения в поведении людей, заключил Ткачук.