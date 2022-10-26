Бизнесмен Илон Макс заявил, что стал главным по твитам

Бизнесмен Илон Макс обновил статус на личной странице в соцсети Twitter*. Он написал слова "Шеф Твит" и опубликовал видео, на котором входит в холл компании с раковиной руках. Так Макс хотел продемонстрировать, что он является хозяином.

Предприниматель ранее бывал в штаб-квартире соцсети и ожидает завершения сделки по покупке Twitter* в пятницу. Известно, что стоимость площадки составляет 44 миллиарда долларов.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Социальная сеть, которая является основным продуктом фирмы, предназначена для обмена короткими сообщениями. Месторасположение штаб-квартиры — Сан-Франциско, штат Калифорния.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.