Активист Ситников о духе патриотизма: Важно для национальной безопасности

Общественный активист Сергей Ситников рассказал, для чего необходимо воспитывать настоящих патриотов.

Ситников считает, что люди должны быть едины в своих стремлениях. Он отмечает, что для патриотического воспитания нужен комплекс мероприятий.

Ранее Ксения Собчак попросила телеведущего Бориса Корчевникова доказать свой патриотизм и отправиться на фронт.

"Работа должна вестись постоянно. Она должна гармонично вписываться в состояние, интересы и стремления граждан", — цитирует слова активиста argumenti.ru.

Общественный деятель подчеркнул, что патриотизм должен объединять людей, так как без него невозможно построить будущее государства.

"Без патриотизма нет будущего ни у какой страны, народ, который не ценит свое государство, не будет заботиться о его интересах, не будет защищать его от внешних врагов. Патриотическое воспитание жизненно важно для обеспечения национальной безопасности", — выразил свою точку зрения Ситников.