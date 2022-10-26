Общественный активист Сергей Ситников рассказал, для чего необходимо воспитывать настоящих патриотов.
Ситников считает, что люди должны быть едины в своих стремлениях. Он отмечает, что для патриотического воспитания нужен комплекс мероприятий.
Ранее Ксения Собчак попросила телеведущего Бориса Корчевникова доказать свой патриотизм и отправиться на фронт.
"Работа должна вестись постоянно. Она должна гармонично вписываться в состояние, интересы и стремления граждан", — цитирует слова активиста argumenti.ru.
Общественный деятель подчеркнул, что патриотизм должен объединять людей, так как без него невозможно построить будущее государства.
"Без патриотизма нет будущего ни у какой страны, народ, который не ценит свое государство, не будет заботиться о его интересах, не будет защищать его от внешних врагов. Патриотическое воспитание жизненно важно для обеспечения национальной безопасности", — выразил свою точку зрения Ситников.
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