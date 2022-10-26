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Марков: Собчак будут использовать спецслужбы США с целью уничтожить Путина

Общество

Политолог Сергей Марков считает, что у Ксении Собчак за рубежом будут под пытками выведывать информацию о Владимире Путине, чтобы организовать покушение на лидера РФ.

Марков: Собчак будут использовать спецслужбы США с целью уничтожить Путина

Ксении Собчак удалось сбежать в Литву от силовиков РФ, у которых имеется ордер на её арест. Журналистку обвиняют в вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Ей грозит до 15 лет колонии.

Российский государственный и общественный деятель Сергей Марков уверен, что за границей Ксению Собчак ждёт незавидная участь.

"Сейчас её будут пытать литовские и польские и американские спецслужбы, стараясь выудить максимум личной информации о Путине для организации покушения на него или его свержения", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков считает, что пытки для журналистки будут финансовыми. Собчак, по мнению политического деятеля, будут грозить отнятием её "нажитого непосильным трудом" имущества.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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