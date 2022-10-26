Адвокат Алёшкин о бегстве Собчак из РФ: Не давала подписку о невыезде

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, можно ли расценивать с юридической точки зрения отъезд Ксении Собчак накануне её задержания как побег

Юрист не считает, что для признания Ксении Собчак иноагентом есть основания

"У нас статус иноагента присваивает Министерство юстиции, когда человек занимается политической деятельностью в ущерб государства. При этом получает финансирование из западных стран. Пока такое деяние в отношении Ксении Анатольевны Собчак не установлено. Поэтому я не думаю, что в отношении неё данная мера в ближайшее время будет принята", — отметил Алёшкин.

Адвокат отметил, что побегом отъезд журналистки из страны считать нельзя, так как она не давала подписку о нахождении в стране.

"Она уехала раньше получения такой подписки. Если бы она её дала, тогда, да, это был бы побег. Соответственно, она сейчас в данном случае, видимо, взяла тайм-аут и находится за пределами, наблюдает, как будет развиваться уголовное дело", — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Собчак провернула хитрую схему с авиабилетами, чтобы спастись от задержания.