Сальдо: более 70 тысяч человек выехали с правобережной части Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правобережной части Херсонской области.

Сальдо рассказал, что херсонцы уже с 1 октября начали самостоятельно переезжать на левый берег Днепра. По его предположениям, за неделю с правого берега выехало около 70 тысяч людей. Однако провести статистику достаточно сложно, отметил Сальдо в эфире Крым 24.

"Люди звонят в call-центр, они говорят о том, что они хотят переправиться на левый берег. Но Херсон — это город на воде. У людей свои лодки, свои возможности", — сообщил Сальдо.