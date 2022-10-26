Сальдо: запрет на въезд и выезд из Херсона будет снят, когда одержим Победу

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд и выезд из Херсона будет снят, когда Россия одержит Победу.

Сальдо заявил, что чем быстрее Россия одержит победу, тем быстрее будет нормализован въезд и выезд. Он подчеркнул, что люди уже привыкли к напряжённой обстановке и некоторые из выезжающих не уверены, что вернутся.

"Чувство страха — это самое большое чувство, но дух людей говорит, кто-то не выезжает из-за этого, кто-то выезжает, но уверен, что вернётся, а кто-то сомневается, что вернётся", — рассказал Сальдо в эфире Крым 24.

Он добавил, что на сегодняшний день Херсон — это рубикон.