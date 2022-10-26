Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд и выезд из Херсона будет снят, когда Россия одержит Победу.
Сальдо заявил, что чем быстрее Россия одержит победу, тем быстрее будет нормализован въезд и выезд. Он подчеркнул, что люди уже привыкли к напряжённой обстановке и некоторые из выезжающих не уверены, что вернутся.
"Чувство страха — это самое большое чувство, но дух людей говорит, кто-то не выезжает из-за этого, кто-то выезжает, но уверен, что вернётся, а кто-то сомневается, что вернётся", — рассказал Сальдо в эфире Крым 24.
Он добавил, что на сегодняшний день Херсон — это рубикон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.