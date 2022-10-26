Кричевский о судьбе Собчак и её директора: "Сидеть будут оба"

Профессор Никита Кричевский озвучил несколько сценариев, по которому могут развиваться события в деле против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

Экономист считает, что Собчак успела сильно надоесть "покровителям" своими перманентными скандалами.

"К несчастью для Суханова, да и для самой Собчак, сейчас положение в стране кардинально изменилось по сравнению с благословенными временами "дела Голунова". Фабула обвинений имеется, доказательства собраны, сама Собчак зачем-то свалила в Израиль — ни у силовиков, и у АП нет даже формальных поводов отстаивать парня", — написал Кричевский в своём микроблоге.

Он отметил, что журналистка может попытаться "отбить" своего директора через высоких покровителей, либо будет в первую очередь заботиться о своей безопасности.

"Сидеть будут оба. Собчак — тихо и в Израиле, Суханов — сначала в СИЗО, потом на зоне", — выразил своё мнение Кричевский.

Собчак написала в своём микроблоге, что её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан за "вымогательство".

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что силовики прибыли задерживать Собчак в аэропорт "Внуково", однако журналистка успела спастись от преследования.