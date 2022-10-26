Профессор Никита Кричевский озвучил несколько сценариев, по которому могут развиваться события в деле против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.
Экономист считает, что Собчак успела сильно надоесть "покровителям" своими перманентными скандалами.
"К несчастью для Суханова, да и для самой Собчак, сейчас положение в стране кардинально изменилось по сравнению с благословенными временами "дела Голунова". Фабула обвинений имеется, доказательства собраны, сама Собчак зачем-то свалила в Израиль — ни у силовиков, и у АП нет даже формальных поводов отстаивать парня", — написал Кричевский в своём микроблоге.
Он отметил, что журналистка может попытаться "отбить" своего директора через высоких покровителей, либо будет в первую очередь заботиться о своей безопасности.
"Сидеть будут оба. Собчак — тихо и в Израиле, Суханов — сначала в СИЗО, потом на зоне", — выразил своё мнение Кричевский.
Собчак написала в своём микроблоге, что её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан за "вымогательство".
Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что силовики прибыли задерживать Собчак в аэропорт "Внуково", однако журналистка успела спастись от преследования.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.