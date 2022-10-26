Сенатор, член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров напомнил, что многие россияне, которые сбежали за границу из страха перед частичной мобилизацией, работают на "удалёнке" и продолжают как ни в чём не бывало получать российскую зарплату.
Политик назвал сложившуюся ситуацию неправильной.
"Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удалёнке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", — сказал Джабаров на заседании комиссии 26 октября.
Сенатор уверен, что надо помочь сбежавшим россиянам окончательно порвать с родиной, прекратив им платить.
"Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", — добавил Джабаров.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.