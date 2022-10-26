Джабаров: неправильно, что РФ продолжает платить зарплату сбежавшим гражданам

Сенатор, член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров напомнил, что многие россияне, которые сбежали за границу из страха перед частичной мобилизацией, работают на "удалёнке" и продолжают как ни в чём не бывало получать российскую зарплату.

Политик назвал сложившуюся ситуацию неправильной.

"Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удалёнке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", — сказал Джабаров на заседании комиссии 26 октября.

Сенатор уверен, что надо помочь сбежавшим россиянам окончательно порвать с родиной, прекратив им платить.

"Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", — добавил Джабаров.