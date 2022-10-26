Львова-Белова: никакой здравомыслящий человек не позволит себе слова Красовского

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, то, что позволил себе сказать журналист Антон Красовский по поводу украинских детей, — недопустимо ни при каких обстоятельствах.

"Мне кажется, каждый здравомыслящий человек понимает, что это недопустимое высказывание и что он ни при каких обстоятельствах так выражаться не может. Я не знаю, что подвергло Антона, что способствовало тому, что он так сказал, но, естественно, что я не разделяю и не поддерживаю", — подчеркнула Львова-Белова во время пресс-конференции.

Омбудсмен добавила, что в любом случае общее дело никак не зависит от мнения одного отдельно взятого человека.

Ранее Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко сказал, что украинских детей, считающих, что их страна "оккупирована москалями", надо было в своё время "топить, забивать и жечь".