По мнению уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, то, что позволил себе сказать журналист Антон Красовский по поводу украинских детей, — недопустимо ни при каких обстоятельствах.
"Мне кажется, каждый здравомыслящий человек понимает, что это недопустимое высказывание и что он ни при каких обстоятельствах так выражаться не может. Я не знаю, что подвергло Антона, что способствовало тому, что он так сказал, но, естественно, что я не разделяю и не поддерживаю", — подчеркнула Львова-Белова во время пресс-конференции.
Омбудсмен добавила, что в любом случае общее дело никак не зависит от мнения одного отдельно взятого человека.
Ранее Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко сказал, что украинских детей, считающих, что их страна "оккупирована москалями", надо было в своё время "топить, забивать и жечь".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.