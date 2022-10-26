В Челябинской области закрыли все ковидные поликлиники

В Челябинской области закрылись все ковидные поликлиники, принимавшие пациентов с симптомами ОРВИ без учёта места жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пациентам, имеющим признаки респираторно-вирусной инфекции, рекомендовано обращаться за медпомощью в поликлиники по месту жительства, пишет издание kursdela.biz.