В Челябинской области закрылись все ковидные поликлиники, принимавшие пациентов с симптомами ОРВИ без учёта места жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Пациентам, имеющим признаки респираторно-вирусной инфекции, рекомендовано обращаться за медпомощью в поликлиники по месту жительства, пишет издание kursdela.biz.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.