Собчак разместила пост о причинах обыска в её доме: "Вышла за флажки"

Ксения Собчак опубликовала в своём микроблоге пост, в котором объясняются возможные причины обыска в её подмосковном особняке.

Журналистку поддержали представители правозащитной организации Gulagu.net*, которые уверены, что правоохранительные органы заинтересовались Собчак из-за того, что она сняла фильм про пытки в российских тюрьмах.

"КС "вышла за флажки" в понимании самой "системы"", — гласит текст публикации, в котором обыски у Собчак в доме называются "показательными".

Авторы материала отмечают, что предупреждали Ксению о возможных негативных последствиях и рисках, связанных с созданием фильма о пытках в колониях РФ.

"И вот сейчас КС публично запугивают и загоняют обратно, в ту зону, где придётся молчать о важном и называть чёрное белым", — сообщается в посте.

* заблокирован на территории РФ.