Ксения Собчак опубликовала в своём микроблоге пост, в котором объясняются возможные причины обыска в её подмосковном особняке.
Журналистку поддержали представители правозащитной организации Gulagu.net*, которые уверены, что правоохранительные органы заинтересовались Собчак из-за того, что она сняла фильм про пытки в российских тюрьмах.
"КС "вышла за флажки" в понимании самой "системы"", — гласит текст публикации, в котором обыски у Собчак в доме называются "показательными".
Авторы материала отмечают, что предупреждали Ксению о возможных негативных последствиях и рисках, связанных с созданием фильма о пытках в колониях РФ.
"И вот сейчас КС публично запугивают и загоняют обратно, в ту зону, где придётся молчать о важном и называть чёрное белым", — сообщается в посте.
* заблокирован на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.