Нина Останина: отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации в РФ

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что от частичной мобилизации в России освобождены некоторые граждане — это отцы детей-инвалидов. Причём количество детей в данном случае роли не играет.

Также сообщается об освобождении от мобилизации отцов двоих детей, если их супруги находятся на сроке беременности более 22 недель.