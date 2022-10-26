Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что от частичной мобилизации в России освобождены некоторые граждане — это отцы детей-инвалидов. Причём количество детей в данном случае роли не играет.
Также сообщается об освобождении от мобилизации отцов двоих детей, если их супруги находятся на сроке беременности более 22 недель.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.